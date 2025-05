Berlinguer La grande ambizione prima TV Sky e NOW | film evento vincitore 2 David anche in 4K

Il 26 maggio, alle 21:15, Sky Cinema Uno presenta in prima TV "Berlinguer. La grande ambizione", il film evento vincitore di due David di Donatello. Diretto da Andrea Segre, l'opera sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand in qualità 4K, per un'esperienza visiva unica. Scopri la storia di un grande protagonista della politica italiana attraverso una narrazione avvincente e intensa.

Arriva su Sky Cinema in prima TV l'atteso film vincitore di due David di Donatello BERLINGUER. LA GRANDE AMBIZIONE, in onda lunedì 26 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Diretto da Andrea Segre, che firma anche la sceneggiatura insieme a Marco Pettenello

