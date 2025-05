Bergamo riqualificato il Giardino della Pace a Campagnola

Il Giardino della Pace a Campagnola, Bergamo, ha subito un importante intervento di riqualificazione. L'asfalto è stato rimosso e sostituito, nuovi alberi sono stati piantati e sono stati installati totem metallici che narrano la storia di figure e istituzioni emblematiche per la promozione della pace. Questo spazio rinnovato si propone di essere un luogo di riflessione e incontro per la comunità .

L’INTERVENTO. Rimosso e sostituito l’asfalto, piantati nuovi alberi e installati totem metallici che raccontano la storia di personalitĂ e istituzioni significative per l’affermazione della pace... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, riqualificato il Giardino della Pace a Campagnola

Approfondimenti da altre fonti

Bergamo, riqualificato il Giardino della Pace a Campagnola; Natura e memoria storica: inaugurato il Giardino della Pace a Campagnola; Natura e memoria storica | inaugurato il Giardino della Pace a Campagnola. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bergamo, riqualificato il Giardino della Pace a Campagnola - È stato completamente riqualificato il Giardino della Pace a Bergamo, nato nel 2001 come spazio per il gioco nella nuova urbanizzazione a Campagnola di via per Orio. 🔗ecodibergamo.it scrive

Natura e memoria storica: inaugurato il Giardino della Pace a Campagnola - L’area verde è stata rinominata e completamente riqualificata dall’Amministrazione per sottolineare l’alto valore simbolico del tema della pace e dell’uguaglianza ... 🔗Da bergamonews.it

Giardino della pace, giardino della memoria - Giardino della pace ... presenta la conferenza “Giardino della Pace, Giardino della Memoria”: l’Associazione Nazionale Ex Deportati (ANED) di Bergamo, Sesto San Giovanni e Monza, assieme ... 🔗Da welfarenetwork.it