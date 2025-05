Bergamo 1991 mette Meli al centro | Una chiamata che non potevo farmi scappare

Bergamo 1991 dà il benvenuto a Meli, giovane centrale toscana classe 2001, che rappresenta il primo volto nuovo per la prossima stagione. Proveniente da Brescia e con un esordio in A1 con Firenze, Meli esprime entusiasmo per questa opportunità, sottolineando la sua stima per il club e le aspettative di un significativo sviluppo personale nel nuovo ambiente.

VOLLEY. La centrale toscana, classe 2001, è il primo volto nuovo rossoblù per la prossima stagione. Arriva da Brescia, ha esordito in A1 con Firenze. «Ho sempre apprezzato il club, mi aspetto di crescere tantissimo»... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo 1991 mette Meli al centro: «Una chiamata che non potevo farmi scappare»

Ne parlano su altre fonti

Bergamo 1991 mette Meli al centro: «Una chiamata che non potevo farmi scappare»; Bergamo: Denise Meli è la prima novità del Volley Bergamo 1991 per la stagione 2025/26. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bergamo 1991 mette Meli al centro: «Una chiamata che non potevo farmi scappare» - «La chiamata di Bergamo? Non potevo lasciarmela scappare, mi aspetto di crescere tantissimo». Il sorriso di Denise Meli è il biglietto da visita della prima novità del Volley Bergamo 1991 per la ... 🔗Scrive ecodibergamo.it

Pallavolo Mercato – Denise Meli, nuovo volto del Volley Bergamo 1991: “Un’occasione che non potevo lasciarmi scappare” - Il Volley Bergamo 1991 accoglie Denise Meli, centrale toscana classe 2001, proveniente dalla Millenium Brescia, per la stagione 2025-26. “La chiamata di Bergamo mi ha reso euforica”, ha dichiarato al ... 🔗Riporta ivolleymagazine.it

Volley Bergamo 1991, ecco il primo rinforzo: arriva la centrale Denise Meli - Classe 2001, arriva da Brescia (A2) e darà supporto a Strubbe e Manfredini, confermate rispetto alla scorsa stagione ... 🔗Segnala bergamonews.it