Benji & Fede il nuovo singolo è Stupido Me Stupida Te

Benji & Fede tornano sulla scena musicale con il loro nuovo singolo "Stupido Me, Stupida Te", previsto per il 30 maggio. Dopo aver stuzzicato l'interesse dei fan con enigmatici poster a Milano, il duo si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con questa attesa release, promettendo emozioni e melodie coinvolgenti.

Benji & Fede annunciano l’uscita del loro nuovo singolo dal titolo Stupido Me, Stupida Te. Dopo aver acceso la curiosità dei fan con misteriosi poster apparsi nel cuore di Milano — “Stupido me che. Stupida te che.” accompagnati dalla data 30.05 — Benji & Fede annunciano l’uscita del loro nuovo singolo: Stupido Me, Stupida Te, disponibile da venerdì 30 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Sospesa tra malinconia e desiderio, Stupido Me, Stupida Te è una canzone che racconta gli amori che si sfiorano ma non si trovano mai davvero. Un viaggio emotivo e sensuale che brucia sotto pelle, tra notti da dimenticare e ricordi che non vogliono andarsene... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Benji & Fede, il nuovo singolo è Stupido Me, Stupida Te

