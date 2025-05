Benji & Fede il grande ritorno | il nuovo singolo e il tour estivo in tutta Italia

Benji & Fede annunciano il loro atteso ritorno con il nuovo singolo "Stupido Me, Stupida Te", in uscita il 30 maggio. Dopo settimane di curiositĂ alimentata da misteriosi manifesti a Milano, i due artisti si preparano a conquistare nuovamente il pubblico, preludio a un tour estivo che toccherĂ le principali cittĂ italiane. Scopri tutti i dettagli su questo entusiasmante ritorno!

Dopo settimane di mistero alimentato da enigmatici manifesti apparsi nel cuore di Milano con la scritta “Stupido me che. Stupida te che.” accompagnata dalla data 30.05, Benji & Fede rompono il silenzio: il 30 maggio esce il loro nuovo singolo, Stupido Me, Stupida Te, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano che segna un altro tassello importante nel percorso della band dopo la reunion annunciata a maggio 2024. Stupido Me, Stupida Te è una canzone sospesa tra malinconia e desiderio, un racconto emotivo e sensuale che scava nelle pieghe piĂą profonde delle relazioni... 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Benji & Fede, il grande ritorno: il nuovo singolo e il tour estivo in tutta Italia

Village People, Benji & Fede e non solo: i concerti a Marina di Carrara - Carrara, 12 maggio 2025 – Prende il via IMMensamente, la nuova stagione di concerti di LEG Live Emotion Group e Comune di Carrara. 🔗continua a leggere

Benji & Fede annunciano le date del loro tour estivo - Benji & Fede annunciano le date del loro tour estivo 2025, prodotto da Vivo Concerti. Il duo piĂą amato d’Italia partirĂ da Augusta il 18 maggio e toccherĂ diverse cittĂ . 🔗continua a leggere

Benji & Fede tornano sul palco con le date del tour estivo 2025 - Benji & Fede tornano in scena con il loro Tour Estivo 2025, annunciando le date che li porteranno in tutta Italia. 🔗continua a leggere

Benji & Fede, il grande ritorno: il nuovo singolo e il tour estivo in tutta Italia - Dopo il successo della reunion, Benji & Fede lanciano il singolo Stupido Me, Stupida Te, in uscita il 30 maggio. Annunciate anche le prime date del tour estivo 2025, tra nuovi brani e grandi hit del p ... 🔗panorama.it scrive

Benji e Fede: un ritorno che fa impazzire i fan - Il duo d'oro Benji e Fede annuncia le date del tour estivo 2025: preparatevi a cantare i loro più grandi successi in giro per l'Italia. 🔗Come scrive lagazzettadellospettacolo.it

Benji & Fede tornano con un tour estivo 2025 in diverse città italiane tra cui roma e milano - Benji & Fede annunciano il tour estivo 2025 con tappe a Massa Carrara, Luco dei Marsi, Roma e Milano, dopo la reunion del 2024 e l’uscita dell’album rewind. 🔗gaeta.it scrive