Benevento supera Perugia Under 17 | 3-1 nell' andata dei quarti playoff scudetto

Nel primo match dei quarti di finale playoff per il titolo Under 17, il Benevento supera il Perugia con un convincente 3-1. Grazie a una prestazione di squadra determinata, i giallorossi si portano avanti nella sfida, con i giovani talenti che mettono in mostra abilità e spirito di squadra. La vittoria lascia aperta la possibilità di un grande finale, mentre l’attesa per il ritorno promette emozioni.

BENEVENTO Vinti, Bevanti (20’st Cantalino), Bartolini, Peruzzi (35’st Fiorentini), Brunori (13’st Agnissan), Cesarini, Merico (20’st Chiodini), Dottori, Bellali (35’st Pepe), Perugini, Ciani. A disp.: Strappini, Condac, Vanni, Forti. All.: Michele Gatti. BENEVENTO: Cammarota, Kwete, Pisani, Del Gaudio, D’Ambrosio, Formicola, Battista (30’st Infante), Grilli, Soprano (40’st Giurolo), Giugliano (45’st Cerbone), Scalici (30’st Scarpitella). A disp.: Luongo, Cerulo, Catiello, Matrone, Iuliano. All.: Floro Flores. Arbitro: Ferrara di Roma 2 Marcatori: 4’pt e 33’st Giugliano (B), 8’pt Bellali (P), 42’pt Battista (B) Note: Espulso Pisani al 25’ st (B) Qualificazioni in salita per i ragazzi del Perugia Under 17... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benevento supera Perugia Under 17: 3-1 nell'andata dei quarti playoff scudetto

Altre fonti ne stanno dando notizia

Benevento supera Perugia Under 17: 3-1 nell'andata dei quarti playoff scudetto - Il Benevento vince 3-1 contro il Perugia Under 17 nell'andata dei quarti di finale playoff scudetto, doppietta di Giugliano. Scrive lanazione.it

Spal Under 16 in semifinale: rimonta spettacolare contro il Perugia - La Spal Under 16 batte il Perugia 4-1 con una rimonta clamorosa e si qualifica per la semifinale contro l'Ascoli. Segnala sport.quotidiano.net

Perugia Calcio Giovanile: Under 17 e Under 15 ai Quarti di Finale Playoff Scudetto - Successi per le squadre giovanili del Perugia: Under 17 e Under 15 avanzano ai quarti di finale dei playoff scudetto. Lo riporta msn.com

Benevento-Perugia 0-4, 12/8/2017 III° turno eliminatorio Tim Cup 2017/2018