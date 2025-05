Bellingham al Borussia? La clamorosa ipotesi attorno al fuoriclasse e fratello del giocatore dei blancos

Jobe Bellingham, talentuoso centrocampista classe 2005 e fratello del fuoriclasse del Real Madrid Jude, sta attirando l'attenzione del Borussia Dortmund. La sua potentiale trasferimento riaccende discussioni su un possibile destino calcistico segnalato dalle sue origini. Scopriamo le ultime novità su questo giovane talento e le implicazioni della sua carriera nel panorama europeo.

Bellingham, il fratello del fuoriclasse del Real Madrid è vicino a quella squadra. Segno nel destino? Le ultime Jobe Bellingham è uno dei nomi più caldi del mercato europeo. Il giovane centrocampista inglese, classe 2005 e fratello minore della stella del Real Madrid Jude Bellingham, è reduce da una stagione brillante con il Sunderland, culminata ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bellingham al Borussia? La clamorosa ipotesi attorno al fuoriclasse (e fratello del giocatore dei blancos)

Clamoroso Petrachi: Belotti al Milan, Bellingham al Torino! - Alcune sarebbero state clamorose ... e preso Zapata per 18». Toro, Bellingham e quel consiglio di Pasquale Bruno Sul quasi Golden Boy Jude Bellingham, ora al Borussia Dortmund e uomo mercato ... 🔗tuttosport.com scrive

Borussia Dortmund, la scelta di Bellingham - Jude Bellingham ha deciso. Il centrocampista inglese del Borussia Dortmund vuole proseguire la sua carriera al Real Madrid. Secondo AS, i Blancos rimangono quindi in vantaggio su Liverpool ... 🔗Come scrive calciomercato.com

Borussia Dortmund, prove di rinnovo per Bellingham - Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, sta preparando la trattativa per il rinnovo di contratto di Jude Bellingham. Il DS vuole incontrare il giocatore inglese e la sua ... 🔗Secondo calciomercato.com

