Bellanova è l’esterno destro italiano con più assist in una sola stagione con l’Atalanta Il confronto con i predecessori

Raoul Bellanova ha segnato una pietra miliare nella storia dell'Atalanta, diventando l'esterno destro italiano con il maggior numero di assist in una sola stagione dal 2000 ad oggi, con un totale di 10. Questo articolo esplora le sue straordinarie prestazioni e confronta il suo contributo con quello dei predecessori, evidenziando l'importanza del talento e della continuità nel suo percorso calcistico.

Bellanova è l'esterno destro italiano più prolifico con l'Atalanta dal 2000 ad oggi. Il confronto con i suoi predecessori La pazienza è sempre la virtù dei forti, e al netto della continuità che si prospetta per l'anno prossimo, l'esterno destro Raoul Bellanova è arrivato a quota 10 assist totali tra campionato e coppe varie: scrivendo

