Belgio Italia Under 17 | dove vederla orario e probabili formazioni

In questo articolo analizziamo la partita tra Belgio e Italia Under 17, in programma per gli Europei di categoria. Scopriremo le probabili formazioni delle squadre, l'orario del match e dove poterlo seguire in diretta televisiva. Rimanete con noi per tutte le ultime notizie e dettagli sulla sfida giovanile che promette emozioni.

Belgio Italia Under 17: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv La gara valevole per gli Europei Under 17: Belgio Italia. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l'orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni BELGIO UNDER 17 (4-3-3): Brughmans; De Kimpe, Jonkers, Gielen, Wins; De Wannemacker, ...

