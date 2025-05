Bebeto Bertolini missione compiuta | il Verona resta in serie A

Alberto Bertolini, vice di Paolo Zanetti, ha guidato il Verona a una straordinaria vittoria contro l'Empoli, chiudendo la stagione con un 2-1 decisivo. Con questo successo, gli scaligeri centrano il loro obiettivo di salvezza e garantiranno la permanenza in Serie A per la prossima stagione. La partita ha riservato emozioni sia in campo che sugli spalti, segnando una tappa importante nella storia recente della squadra.

Obiettivo centrato per Alberto Bertolini, vice di Paolo Zanetti sulla panchina del Verona: gli scaligeri, infatti, battendo l'Empoli con il punteggio di 2-1 nell'ultima giornata di campionato, hanno conquistato la salvezza e la permanenza in serie A anche per la prossima stagione.

