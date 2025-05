Beautiful torna in Italia con puntate a Napoli e Capri e evento al Castel Nuovo il 31 maggio 2025

Il celebre romanzo televisivo "Beautiful" torna in Italia, con nuove emozionanti puntate ambientate a Napoli e Capri. Tra il 28 e il 31 maggio 2025, i fan potranno assistere a un evento speciale al Castel Nuovo, dove storia e bellezze naturali si intrecciano. Preparati a vivere un'esperienza indimenticabile immersa nella meraviglia e nel dramma della soap opera amata in tutto il mondo.

Il ritorno in Italia della celebre soap opera Beautiful si preannuncia come un evento imperdibile per gli appassionati. Tra il 28 e il 31 maggio 2025, la produzione statunitense sbarca nel Belpaese per girare nuove puntate ambientate in scenari che uniscono storia e natura. Il percorso narrativo si snoderà tra la vibrante atmosfera di Napoli .

