Bbc Grosseto supera Bologna 6-5 allo Jannella dopo ripresa supplementare

Il Bbc Grosseto conquista una vittoria emozionante contro il Bologna, superandolo 6-5 dopo un'aspra ripresa supplementare allo stadio Jannella. Nonostante un inizio difficile, i ragazzi di Del Santo hanno dimostrato grinta e determinazione, riuscendo a risalire la china in un match caratterizzato da temperature autunnali. Giulianelli e compagni hanno saputo ricompattarsi, portando a casa un importante successo.

BASEBALL Il Bbc Grosseto rialza la testa e supera, dopo una ripresa supplementare, il Bologna allo Jannella (6-5 il finale). Con una temperatura autunnale i ragazzi di Del Santo hanno saputo risalire la china dopo una partenza choc sia della difesa che del monte di lancio, con Giulianelli che sembra in netto calo dopo una partenza ottima. Il Bologna torna a conoscere la sconfitta dopo tre successi consecutivi. Da sottolineare la brutta prestazione delle due difese che hanno collezionato ben sei errori che non si dovrebbero vedere in una partuita di massima serie. La gara dello Jannella vede entrambi i partenti come detto faticare in avvio: Giulianelli concede tre punti nel primo inning (Rbi di Newton e Borghi), Andretta ne lascia quattro nel secondo (Rbi di Francesco Vaglio ed Exposito) anche grazie ad un errore del terza base che fa passare una secca battuta che poteva essere una facile eliminazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bbc Grosseto supera Bologna 6-5 allo Jannella dopo ripresa supplementare

