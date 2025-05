Batman Forever Schumacher Cut | Proiezione Annullata da Warner Bros

La proiezione della tanto attesa versione originale di "Batman Forever", diretta da Joel Schumacher, è stata annullata da Warner Bros., suscitando la delusione tra i numerosi fan DC. Questa versione, tanto desiderata per offrire uno sguardo esclusivo sull'intento artistico del regista, rimane così inaccessibile, lasciando gli appassionati con l'amaro in bocca e il desiderio di scoprire cosa avrebbe potuto essere.

La tanto attesa proiezione della versione originale di Batman Forever diretta da Joel Schumacher è stata cancellata, deludendo i fan DC che la chiedevano a gran voce...

