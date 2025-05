Basta una frase bar e locali diventano ' sentinelle' per prevenire la violenza sulle donne | Non girare lo sguardo

In risposta alla crescente violenza sulle donne, Cesena adotta un innovativo progetto ispirato al Regno Unito: i bar e i locali diventano "sentinelle" contro questa piaga sociale. Con una semplice frase, "Scusa, c’è Angela?", i clienti possono segnalare situazioni di pericolo e chiedere aiuto. Questa iniziativa mira a sensibilizzare la comunità e a creare un ambiente più sicuro per tutti.

Cesena mutua il progetto nato nel Regno Unito, bar e locali diventano 'sentinelle' per prevenire episodi di violenza sulle donne, una piaga che si fa sentire anche sul nostro territorio. "Scusa c'è Angela?". Basta una frase per segnalare allo staff di bar e locali della città di sentirsi in...

