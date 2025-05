Basket Rummo Benevento straripante in gara 1 | giovedì il primo match-point

La Rummo Benevento parte con il piede giusto nella finale playoff, conquistando una vittoria in trasferta contro Torretta con un punteggio di 61-53. Il match, disputato sul campo di Boscoreale, è stato caratterizzato da un emozionante finale, culminato in un’improbabile rimonta. Giovedì, la squadra avrà l’occasione di chiudere la serie con il primo matchpoint.

Inizia nel migliore dei modi la serie delle finali playoff per la Rummo Benevento, capace di vincere in trasferta contro Torretta con il risultato di 61-53. Sul parquet di Boscoreale va in scena un match non adatto ai deboli di cuore, deciso da un'incredibile rimonta nel terzo periodo che consente alle beneventane di portarsi sull'1-0. Primo quarto sottotono per la Rummo, che non approccia bene e subisce un primo parziale di 7-0. Col passare dei minuti, aumentano gli errori in attacco e le padrone di casa volano sulle ali dell'entusiasmo, chiudendo il primo periodo sul 17-9...