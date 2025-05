Basket in DR2 il CUS Pisa retrocede dopo gara due in casa con Piombino

Il Cosmocare CUS Pisa deve affrontare l'amara retrocessione dopo la sconfitta in gara due contro il Basket Piombino, nella decisiva sfida dei play-out per la permanenza in Divisione Regionale 2. Nonostante gli sforzi, la squadra di Zeno Bizzarri non riesce a ribaltare il risultato, dopo una precedente battaglia che aveva visto la sfida protrarsi fino ai supplementari.

Pisa, 26 maggio – Niente da fare per il Cosmocare CUS Pisa, in gara due della sfida decisiva dei play-out per la permanenza in Divisione Regionale 2. Opposti al Basket Piombino, che si era imposto in casa dopo ben due tempi supplementari, gli uomini di Zeno Bizzarri hanno infatti perso la possibilità di andare nuovamente sul campo avverso per lo spareggio finale, retrocedendo così in Divisione Regionale 3. Fatale per gli universitari il secondo periodo, perso malamente per 9-24, che ha condannato il CUS Pisa, in una stagione da dimenticare, che ha visto la prima squadra pure retrocessa, in Divisione Regionale 1...

