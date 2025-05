Basket femminile Matilde Villa salta gli Europei | crociato ko per l’azzurra

Matilde Villa, promessa del basket femminile e giocatrice della Reyer Venezia, salta gli Europei a causa di un infortunio grave. Durante un'amichevole contro il Belgio, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore, confermando i timori che circolavano riguardo alla sua condizione. Un colpo durissimo sia per la giocatrice sia per la nazionale azzurra.

I timori sono stati purtroppo ampiamente confermati. Si temeva un brutto infortunio per Matilde Villa e così è stato. La giocatrice della Reyer Venezia, infatti, si è procurata la rottura del legamento crociato anteriore nel corso dell’amichevole in casa del Belgio disputata ieri e che ha visto la sconfitta delle azzurre con il punteggio di 61-64. La partita, giocata a Kortrijk ha, quindi, proposto un prezzo salatissimo per la nazionale allenata da coach Capobianco. Il comunicato emesso della Federazione: “La risonanza magnetica al ginocchio destro a cui è stata sottoposta oggi Matilde Villa a seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita col Belgio giocata ieri a Kortrijk, ha evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Matilde Villa salta gli Europei: crociato ko per l’azzurra

