Basket altri 40 minuti di passione | Rbr vuole il bis contro Forlì Dell' Agnello | Ripartiamo dalla difesa

Il palasport Flaminio si appresta a un’altra serata di grande pallacanestro, con il derby di gara2 tra Rivierabanca Rimini e Unieuro Forlì. Mancano solo un centinaio di biglietti per il tutto esaurito, previsto per martedì alle 20,30. Dopo il trionfo in gara1 (75-69), Rimini punta a ripetere l’impresa, focalizzandosi sulla difesa per consolidare il vantaggio nella serie. L'attesa è palpabile!

Il palasport Flaminio si prepara per un altro tutto esaurito. Mancano un centinaio di biglietti e anche il derby di gara2 fra Rivierabanca Rimini e Unieuro Forlì vedrà occupati tutti i 3118 posti del palasport. Palla a due martedì, con inizio alle 20,30. Dopo il successo di gara1 (75-69), i... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Basket, altri 40 minuti di passione: Rbr vuole il bis contro Forlì. Dell'Agnello: "Ripartiamo dalla difesa"

Basket, altri 40 minuti di passione: Rbr vuole il bis contro Forlì. Dell'Agnello: "Ripartiamo dalla difesa" - Palasport Flaminio nuovamente verso il tutto esaurito per il match di gara2 dei playoff tra Rivierabanca Rimini e Unieuro Forlì, i riminesi conducono nella serie 1-0 ... 🔗Secondo riminitoday.it

Basket 2000 Senigallia in salvo - Dopo la sconfitta all’andata in casa e la vittoria al ritorno a Pontedera il Basket 2000 fa sua la bella giocata al PalaPanzini al termine di una partita al cardiopalma dove non sono bastati i 40 ... 🔗Da senigallianotizie.it

Passione Basket Meeting 2025 - Organizzato dalla pagina Facebook di PassioneBasket, Sabato 7 Giugno si terrà presso l’Hotel Polo Nautico di Salerno un meeting interamente dedicato al basket, un’occasione unica per celebrare la ... 🔗Come scrive salernotoday.it