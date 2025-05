Bari dal mare con catamarano e aperitivo

Scopri la bellezza della costa barese con "Bari dal Mare con Catamarano e aperitivo" venerdì 30 alle 17.00! Un'esperienza unica che unisce navigazione, panorami mozzafiato e un delizioso aperitivo. Partendo da Bari, esploreremo il lungomare monumentale e ci fermeremo nei pressi della Basilica di San. Non perdere l'occasione di vivere un'avventura indimenticabile tra mare e cultura!

Venerdì 30 ore 17.00 appuntamento con "Bari dal Mare con Catamarano e aperitivo"! Un viaggio speciale alla scoperta dei segreti nascosti della nostra incantevole costa! Partiremo da Bari e navigheremo lungo la costa fino al lungomare monumentale e ci fermeremo nei pressi della Basilica di San...

