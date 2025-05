Barella | Rimpianti? No ma forse potevamo fare qualcosa in più

Intervista al vice-capitano dell'Inter, Nicolò Barella, che si prepara per la finale di Champions League contro il PSG. Senza rimpianti, ma con la consapevolezza che si sarebbe potuto fare di più, Barella riflette sull'importanza di questa partita. L'atmosfera si scalda all'open media day UEFA, dove molti giocatori nerazzurri condividono le loro emozioni a pochi giorni dalla sfida.

Barella si prepara alla finale di Champions League tra Psg e Inter. Il centrocampista e vice-capitano nerazzurro non ha rimpianti e pensare a Monaco. LA CARICA DEL VICE-CAPITANO – Nell'open media day Uefa a cinque giorni da Psg-Inter, sono stati tanti i giocatori nerazzurri a parlare nella giornata di oggi. Da Hakan Calhanoglu a Kristjan Asllani, passando per Marcus Thuram e Nicola Zalewski. Oltre ovviamente a Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Tra i giocatori che hanno partecipato alle interviste anche Nicolò Barella. Il vice-capitano nerazzurro si pone l'obiettivo di vincere la coppa, dopo averla sfiora due anni fa: « La volta scorsa poteva imbrogliare un po' il percorso, sembrava più facile, ma nessuno ti regala niente...

Barella: "PSG-Inter, 50 e 50 perché abbiamo battuto Bayern e Barcellona. Rimpianti? No, abbiamo dato tutto" - Intervistato da Sky Sport, Nicolò Barella ha inquadrato così la finale di Champions League contro il PSG, la seconda in tre anni per l'Inter: "La volta scorsa (nel 2023, ndr) poteva imbrogliare un po' ...

