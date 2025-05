Barella confessa | In campionato potevamo fare qualcosa in più A Monaco meritiamo un finale diverso rispetto a Istanbul

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, esprime il suo rammarico per il campionato e riflette sulle aspettative per la finale di Champions League contro il PSG. In un'intervista a Sky Sport, Barella sottolinea come avrebbero potuto ottenere di più a Monaco e si aspetta un esito diverso rispetto alla finale di Istanbul. Scopri di più sulle sue dichiarazioni e il clima in vista dell'incontro decisivo.

Barella ha parlato a Sky Sport verso la finale di Champions League tra Inter e PSG: le dichiarazioni del centrocampista. A Sky Sport, il centrocampista dell ‘ Inter Nicolò Barella ha parlato così al Media Day verso la finale di Champions contro il PSG. Le sue parole. LE PAROLE – « Penso che la volta scorsa potesse imbrogliare un po’ il percorso, sembrava più facile, ma in Champions nessuno regala nulla. Questa volta arriviamo al 50-50, non dico col favore del pronostico, abbiamo battuto due delle squadre più forti del mondo. Questo non cambia nulla, ogni gara ha storia a sé, noi cerchiamo di fare del nostro meglio col mister, ci faremo trovare pronti»... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Barella confessa: «In campionato potevamo fare qualcosa in più. A Monaco meritiamo un finale diverso rispetto a Istanbul»

