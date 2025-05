Barattoni nuovo sindaco di Ravenna | video

Alessandro Barattoni, 42enne ex consigliere comunale, è il nuovo sindaco di Ravenna, portando una ventata di freschezza al centrosinistra. La sua elezione segna una vittoria significativa per il campo largo, culminata in una festa che celebra il cambiamento e le nuove prospettive per la città. Scopri di più sulla sua visione e sui prossimi passi per Ravenna nel video dedicato all'evento.

Festa per il campo largo del centrosinistra che conquista Palazzo Merlato grazie alla vittoria del candidato 42enne Alessandro Barattoni, ex consigliere comunale...

