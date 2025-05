Barattoni è il nuovo sindaco di Ravenna | dopo 95 sezioni scrutinate sfiora il 60% dei voti

Alessandro Barattoni è il nuovo sindaco di Ravenna, conquistando il 58,71% dei voti al primo turno. Con 95 sezioni su 164 già scrutinate, la sua vittoria è quasi certa. Il candidato del PD e del centrosinistra distacca significativamente il suo avversario, Nicola Grandi, sostenuto da FdI e FI, segnando un'importante affermazione per il centrosinistra nella città romagnola.

La vittoria di Alessandro Barattoni al primo turno come sindaco di Ravenna è praticamente certificata anche dalla matematica. Quando sono state scrutinate 95 sezioni su 164 il candidato del Pd e del centrosinistra ha una percentuale di consensi del 58,71%. Lontano Nicola Grandi (FdI-FI-Via...

