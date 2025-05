Barattoni dopo la vittoria elettorale | Ora il nostro programma diventi azione quotidiana

Alessandro Barattoni celebra la sua vittoria elettorale come nuovo sindaco di Ravenna, dopo festeggiamenti al comitato di via Antica Zecca. Nel salone preconsiliare di Palazzo Merlato, sottolinea l'importanza di trasformare il programma elettorale in azioni concrete per la comunità. Nonostante le sfide imminenti, il suo obiettivo è lavorare per un futuro migliore per la città.

Dopo i primi festeggiamenti davanti al 'quartier generale' del suo comitato in via Antica Zecca, Alessandro Barattoni si è spostato nel salone preconsiliare di Palazzo Merlato per una vittoria elettorale ormai ufficiale: il candidato del centrosinistra è il nuovo sindaco di Ravenna. Nonostante lo... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Barattoni dopo la vittoria elettorale: "Ora il nostro programma diventi azione quotidiana"

Barattoni è il nuovo sindaco di Ravenna: dopo 95 sezioni scrutinate sfiora il 60% dei voti - Alessandro Barattoni è il nuovo sindaco di Ravenna, conquistando il 58,71% dei voti al primo turno. Con 95 sezioni su 164 già scrutinate, la sua vittoria è quasi certa. 🔗continua a leggere

Chi è Alessandro Barattoni, il nuovo sindaco di Ravenna dopo le elezioni comunali 2025 - Alessandro Barattoni, candidato del centrosinistra, è stato eletto nuovo sindaco di Ravenna nelle elezioni comunali del 2025, ottenendo il 58% dei voti grazie al sostegno del campo largo. 🔗continua a leggere

Chi è Alessandro Barattoni, il Re Mida del Pd - Il candidato del centrosinistra ha in tasca la vittoria nella corsa alla guida di Palazzo Merlato. Ha 42 anni e dal 2017 è alla guida dei dem ravennati ... 🔗msn.com scrive

Barattoni è il nuovo sindaco di Ravenna. È festa alla sede del comitato elettorale video - Barattoni, segretario provinciale del Partito Democratico di Ravenna, si è presentato agli elettori alla guida della coalizione unitaria del centrosinistra formata da sei liste: Partito Democratico, ... 🔗Come scrive ravennanotizie.it

Alessandro Barattoni Ravenna belediye baskani seçildi: ilk turda net bir zafer - Le recenti elezioni comunali di Ravenna hanno segnato un momento decisivo per la città, con Alessandro Barattoni che si è imposto con una vittoria netta e convincente ... che lo scorso anno si è ... 🔗Secondo notizie.it