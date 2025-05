Bandiere verdi 2025 | l’elenco delle spiagge a misura di bambino regione per regione

Scopri l'elenco delle Bandiere Verdi 2025, che identificano 158 spiagge ideali per le famiglie con bambini. Scegliere la giusta località per le vacanze è facile, grazie alla selezione effettuata da 3.075 pediatri. Dalle spiagge del Nord, come Grado (Gorizia), fino alla bellezza delle coste meridionali, ogni regione italiana offre un'ottima opzione per divertirsi in sicurezza.

Le Bandiere Verdi 2025 sventolano su 158 spiagge (150 in Italia e 8 all’estero), località selezionate da 3.075 pediatri italiani e stranieri come le più adatte alle vacanze con bambini. Ogni regione costiera italiana può vantare almeno una spiaggia premiata, da Grado (Gorizia), la più a Nord, fino a Santa Maria del Focallo (Ispica, Ragusa), la più a Sud. Il podio delle Bandiere Verdi di quest’anno vede la Calabria al primo posto, seguita da Sicilia (18 spiagge) e Sardegna (16). Al quarto posto Marche e Puglia (13), poi Campania (12), Abruzzo e Toscana (11), Emilia-Romagna e Lazio (10), Veneto (6), Liguria (4), Basilicata e Friuli Venezia Giulia (2) e Molise (1)... 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bandiere verdi 2025: l’elenco delle spiagge a misura di bambino regione per regione

Bandiere Blu, Calabrese: "La regione in 4 anni conquista 8 nuovi vessilli, siamo terzi in Italia" - Negli ultimi quattro anni, la Calabria ha conquistato ben 8 nuove Bandiere Blu, portando il totale a 23 e posizionandosi terza in Italia. 🔗continua a leggere

Quali sono le più belle spiagge d’Italia: guida la classifica delle Bandiere Blu una regione che (forse) non ti aspetti - Scopri le meravigliose spiagge d'Italia, premiate con la Bandiera Blu 2025! La prestigiosa classifica include 246 Comuni e 487 spiagge, tra cui Messina, che fa il suo debutto. 🔗continua a leggere

Bandiere Blu, Alecci: "La Regione programmi da subito lo stanziamento dei fondi per i comuni virtuosi" - La cerimonia di consegna delle Bandiere Blu a Roma ha celebrato il successo dei comuni calabresi nella tutela dell'ambiente e della qualità marittima. 🔗continua a leggere

Bandiere verdi 2025, le 158 spiagge a misura di bambino. L’elenco completo - Le località selezionate in base al giudizio dei padiatri. Il primato alla Calabria. Ci sono anche 8 località fuori dall’Italia ... 🔗Lo riporta msn.com

Bandiere Verdi 2025: le migliori spiagge per bambini secondo i pediatri - L’elenco delle 150 località balneari in Italia giudicate adatte alle famiglie, secondo una serie di criteri tra cui pulizia del mare, fondali bassi e servizi ... 🔗Da quotidiano.net

Bandiere verdi per le spiagge a misura di bambini, prima la Calabria seguita dalla Sicilia - Quella più a nord è Grado (Gorizia), quella più a sud Santa Maria del Focallo, nel comune di Ispica (Ragusa). Ogni regione bagnata dal mare ne ha almeno una. Sono le Bandiere verdi 2025, che sventolan ... 🔗Segnala lasicilia.it