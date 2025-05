Banco Bpm | Castagna commenta l' offerta Unicredit e l' influenza degli azionisti

Nell'analizzare l'offerta di Unicredit, Castagna di Banco BPM esprime riserve sulla sua attrattiva, evidenziando un'adesione fino a ora molto limitata, con un tasso inferiore allo 0,02%. Anche se l'offerta è stata estesa per un ulteriore mese, Castagna sottolinea che il clima tra gli azionisti non sembra favorevole, incapsulando una situazione ancora nelle fasi iniziali di sviluppo.

"E' un'offerta che l'offerente ha inteso far durare 8 settimane, non contento ha chiesto un altro mese. Siamo ancora alle prime battute ma sono prime battute incoraggianti con un'adesione inferiore allo 0,02% e dunque non ci sembra che ci sia un entusiasmo particolare per quest'offerta". Lo ha detto il ceo di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, intervistato nel corso del Consiglio nazionale della Fabi, parlando dell'offerta di Unicredit. Castagna ha ricordato che nel capitale ci sono " azionisti differenziati " rappresentati dal socio industriale Credit Agricole con quasi il 20%, Fondazioni e enti previdenziali con circa l'8% e più del 20% rappresentato dal retail, "nostri clienti che che chiaramente valutano oltre il valore dell'offerta anche il tipo di relazione che la banca ha instaurato con loro"...