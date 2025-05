Bambini abbandonati in casa in mezzo alle pipe per il crack a Torino Parella la madre ha contattato i carabinieri | Non torno meglio così per tutti

In un inquietante episodio di degrado a Torino Parella, due bambini di uno e quattro anni sono stati trovati abbandonati in un appartamento sporco, circondati da materiale per il crack. La loro madre, una 25enne peruviana, ha contattato i carabinieri, sostenendo di non poter tornare a casa. La situazione ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e il benessere dei minori, evidenziando una realtà difficile e complessa.

Alla fine la 25enne peruviana madre dei due bambini di uno e quattro anni trovati soli, in mezzo alla sporcizia e alle pipe per il crack, nell'appartamento in cui abitavano in via Carrera a Torino nella mattinata di venerdì 23 maggio 2025 ha contattato i carabinieri telefonicamente. "Stavo... 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Bambini abbandonati in casa in mezzo alle pipe per il crack a Torino Parella, la madre ha contattato i carabinieri: "Non torno, meglio così per tutti"

