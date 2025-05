Balotelli | "Il Genoa una scelta sbagliata difficile che giochi ancora in Italia Non invidio nulla a Messi e Ronaldo"

Nella prossima puntata di "Belve", Mario Balotelli si racconta a Francesca Fagnani, affrontando il suo difficile percorso calcistico. L'attaccante, tornato al Genoa, riflette sulle scelte fatte, esprimendo la sua opinione sulle stelle del calcio come Messi e Ronaldo, di cui non invidia nulla. Un'intervista sincera che svela il lato più umano e complesso di un campione controverso.

Mario Balotelli è tra gli ospiti della prossima puntata di `Belve`, la trasmissione di Rai Due condotta da Francesca Fagnani, che andrà in onda... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Mario Balotelli Senza Freni: La Verità Sulla Figlia, Rivelazioni Shock! - Mario Balotelli si racconta in un'intervista esplosiva con Francesca Fagnani a Belve. Tra rivelazioni shock su sua figlia, un test del DNA, episodi di razzismo e il suo controverso rapporto con il calcio, l'ex campione svela dettagli inaspettati della sua vita. 🔗continua a leggere

“Non voglio più lavorare con lui”: porte chiuse per Mario Balotelli - Mario Balotelli torna al centro dell'attenzione, ma non per le sue prestazioni in campo. Con il Genoa, l'attaccante sembra sempre più ai margini, mentre il suo futuro si complica. 🔗continua a leggere

Buffon, Balotelli, Verratti e tanti altri italiani in Ligue 1: uno è impossibile da ricordare | Ha vinto tutto al Milan - Buffon, Balotelli, Verratti e altri italiani protagonisti in Ligue 1: una storia fatta di emozioni e traguardi. 🔗continua a leggere

Balotelli in tv: "Il Genoa è stato una scelta sbagliata, ora sogno gli Usa" - Super Mario ospite di Belve in onda il 27 maggio su Rai 2: "Perché non ho vinto come Ronaldo? Lui si massacra di allenamenti e io no" ... 🔗gazzetta.it scrive

Balotelli, "il Genoa una scelta sbagliata, ora sogno l'America" - "Avrei potuto fare di più, ma sono felice": Mario Balotelli è tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle e giunto ... 🔗Da msn.com

Genoa, Balotelli: “Grifone scelta sbagliata, ora sogno l’America” - Roma – “Avrei potuto fare di più, ma sono felice": Mario Balotelli sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Belve, il programma di Rai Due ideato e condotto Francesca Fagnani e giunto alla quinta ... 🔗Come scrive ilsecoloxix.it