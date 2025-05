Balotelli choc | Messi e Ronaldo? Niente da invidiare

In un'intervista esclusiva a Belve, Mario Balotelli si svela con il suo tipico carisma e sfrontatezza. Tra riflessioni personali e momenti di brillante ironia, il celebre calciatore parla di Messi, Ronaldo e del suo approccio alla vita, rivelando un lato inedito e filosofico. Scoprite il nuovo volto di un campione controverso, in onda il 27 maggio su Rai2.

Mario Balotelli si racconta con il suo solito mix di carisma e sfrontatezza nell’intervista a Belve, in onda il 27 maggio su Rai2. Il bomber bresciano non si tira indietro e mostra il suo lato brillante e talvolta malinconico, lasciando trapelare un’intrigante vena filosofica. Il suo stile inconfondibile, che unisce talento, ironia e un tocco di follia, continua a catturare l’attenzione del mondo del calcio. La dichiarazione che più lascia il segno? “ Non ho nulla da invidiare a Messi e Ronaldo “, afferma con sicurezza, confrontando la sua carriera con quelle di due giganti del calcio. “Se Ronaldo ha vinto cinque Palloni d’Oro? Lui si massacra di allenamenti, io no... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Balotelli choc: “Messi e Ronaldo? Niente da invidiare”

