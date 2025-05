Balotelli arriva l’annuncio ufficiale sulla prossima squadra | tifosi in festa

Mario Balotelli ha annunciato ufficialmente il suo addio al Genoa, lasciando i tifosi con il fiato sospeso. L’ex centravanti della Nazionale italiana ha svelato la sua prossima avventura sportiva, scatenando un entusiasmo palpabile tra i sostenitori. Con il suo messaggio emblematico "Why always me?", Balotelli continua a catturare l'attenzione, promettendo nuove emozioni nel prossimo capitolo della sua carriera.

L'ex centravanti dell'Italia ha annunciato il suo addio al Genoa e svelato la sua prossima avventura: tifosi a bocca aperta. "Why always me?" è forse il messaggio più iconico e significativo di Mario Balotelli e della sua carriera. Che, è bene ricordarlo, è ricca e con un palmares che molti suoi colleghi possono solo sognare. Campionati vinti in Italia (tre) ed Inghilterra, la Champions League con l'Inter, Coppa e Supercoppa italiana e Coppa d'Inghilterra. Insomma, di trofei al cielo ne ha alzati eccome il centravanti classe '92 capace sempre di rialzarsi dopo ogni caduta...

