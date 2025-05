Bagnoli demolita la piramide di via Ilioneo | era inagibile da 24 anni | VIDEO

A Bagnoli, ha preso il via il demolizione dell'edificio noto come la "piramide" di via Ilioneo, inagibile da 24 anni. Con questo intervento si segna una svolta significativa per la comunità , come sottolinea Sergio Lomasto, amministratore dello stabile. L'abbattimento rappresenta un passo importante verso la riqualificazione del quartiere, trasformando un simbolo di pericolo in un futuro più sicuro ed efficiente.

Da edificio più pericolante a edificio più efficiente. Sono partiti i lavori di abbattimento dell'edificio di via Ilioneo 51, a Bagnoli, la "piramide" inagibile dal 2001. "È un momento storico per il mio quartiere, per la mia comunità di Bagnoli", dice Sergio Lomasto, amministratore dello stabile... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bagnoli, demolita la "piramide" di via Ilioneo: era inagibile da 24 anni | VIDEO

