Aziende in cerca di personale | nel Salento 841 posti di lavoro disponibili

Nel Salento, la domanda di personale sta crescendo rapidamente, con 841 posti di lavoro disponibili distribuiti su 231 annunci attivi, secondo il report Arpal. Questo diciottesimo aggiornamento dell'anno evidenzia opportunità in diversi settori, con il turismo che emerge come il principale motore di occupazione nella regione. Scopriamo insieme le categorie e le opportunità di lavoro offerte nell'affascinante territorio salentino.

LECCE – Aziende in cerca di personale nel Salento: sono 841 posti di lavoro disponibili nei 231 annunci attivi nel report Arpal, il diciottesimo dall’inizio dell’anno. Le offerte riguardano una vasta gamma di settori: a trainare l’occupazione è quello turistico, che si conferma motore strategico... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Aziende in cerca di personale: nel Salento 841 posti di lavoro disponibili

Lavoro, aziende in cerca di personale: nel Salento 659 posti disponibili - LECCE – Aziende in cerca di personale nel Salento: sono 659 i posti disponibili e contenuti nei 194 annunci di lavoro pubblicati nel consueto report settimanale di Arpal Puglia per l’ambito di ... 🔗Scrive lecceprima.it

Aziende cercano personale: nel Salento 865 posti di lavoro disponibili - LECCE – Aziende salentine cercano personale: sono 865 i posti di lavoro disponibili contenuti nei 232 annunci del tredicesimo report settimanale di Arpal Puglia per l’ambito di Lecce. 🔗Come scrive lecceprima.it

Lavoro nel Salento: due Recruiting Day per la ricerca di personale nel turismo - SALENTO – La ricerca di lavoro attraverso il contatto ... mettendo in rete le aziende del territorio, supportando le persone in cerca di prima o nuova occupazione, organizzando colloqui presso ... 🔗Lo riporta corrieresalentino.it