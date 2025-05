Avrebbe divulgato sul cellulare video intimi di una minorenne | nei guai un ragazzo

Un ragazzo si trova nei guai dopo aver registrato e diffuso un video intimo di una minorenne. La scoperta delle immagini riservate nel suo cellulare ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla privacy e alla sicurezza dei giovani. Questo episodio mette in luce il crescente problema della condivisione non consensuale di contenuti personali. Continua a leggere per approfondire i dettagli della vicenda.

Un ragazzino è finito nei guai dopo che avrebbe girato e diffuso un video intimo di una coetanea. Le immagini sono state trovate nel suo cellulare... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Avrebbe divulgato sul cellulare video intimi di una minorenne: nei guai un ragazzo

