Avengers | Doomsday le foto del cast confermano il ritorno di due personaggi di Wakanda Forever?

Le recenti foto del cast di "Avengers: Doomsday" rivelano il ritorno di due personaggi amati di "Wakanda Forever". Nonostante il rinvio dell'uscita di sette mesi, le riprese del crossover continuano senza sosta. Rumors indicano che la produzione si stia spostando in Medio Oriente, con membri del cast avvistati in un ristorante di lusso, creando grande entusiasmo tra i fan del Marvel Cinematic Universe.

Nonostante il posticipo dell'uscita in sala di ben sette mesi, le riprese del crossover stanno procedendo senza alcuna sosta Sembra che le riprese di Avengers: Doomsday si stiano spostando in Medio Oriente, dato che alcuni membri del cast sono stati avvistati a cena in un prestigioso ristorante del Bahrain. Nelle ultime ore, infatti, sono state condivise online alcune foto con Anthony Mackie (Sam Wilson), Letitia Wright (Shuri), Tenoch Huerta (Namor), Danny Ramirez (Joaquin Torres), Simu Liu (Shang-Chi), Winston Duke (M'Maku) e Hannah John-Kamen (Ghost), insieme a Mabel Cadena e Alex Livinalli, che hanno interpretato Namora e Attuma in Black Panther: Wakanda Forever...

