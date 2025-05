Avellino Nargi dopo la revoca degli assessori | Serve un’amministrazione coesa

Dopo la revoca di tre assessori, la sindaca di Avellino, Laura Nargi, sottolinea l'importanza di un'amministrazione unita e coesa. In un contesto politico turbolento, Nargi invita a lavorare insieme per il bene della città, enfatizzando la necessità di una visione condivisa e solidale per affrontare le sfide future.

AVELLINO – "La città ha bisogno di un'amministrazione solida, compatta e coesa, che guardi nella stessa direzione". Con queste parole la sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha commentato la revoca di tre assessori, all'indomani della decisione comunicata ufficialmente con appositi decreti.

