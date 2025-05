Avellino intitola la Sala blu del Carcere Borbonico a Ciriaco De Mita Nargi | Un riconoscimento doveroso e necessario

Ad Avellino, la Sala Blu del Carcere Borbonico è stata intitolata a Ciriaco De Mita, riconoscendo l'importante eredità politica e culturale dello statista irpino. Durante la cerimonia, il sindaco Laura Nargi ha celebrato il suo contributo alla comunità, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria di figure che hanno segnato la storia locale. Un tributo doveroso che rafforza il legame con il passato.

In occasione della cerimonia di intitolazione della Sala blu del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico a Ciriaco De Mita, il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha ricordato la figura dello statista irpino con un intervento istituzionale rivolto alla cittadinanza e alle autorità presenti... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino intitola la Sala blu del Carcere Borbonico a Ciriaco De Mita, Nargi: "Un riconoscimento doveroso e necessario"

La Sala Blu del carcere Borbonico intitolata a Ciriaco De Mita - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Scrive msn.com

Avellino: la sala blu del carcere borbonico sarà intitolata a Ciriaco De Mita - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com

La Sala Blu del Carcere Borbonico sarà intitolata a Ciriaco De Mita - La Sala Blu del complesso monumentale Carcere Borbonico di Avellino sarà intitolata al compianto presidente Ciriaco De Mita. Il prossimo 26 maggio, alle ore 16.00, verrà scoperta la targa alla presenz ... 🔗Secondo irpinianews.it