Avellino in rovina | la politica come teatro di ombre e poltrone

Ad Avellino, la politica si trasforma in un triste spettacolo dove gli interessi personali prevalgono sul bene comune. A Palazzo di Città, assistiamo a un dramma che più che shakespeariano appare frutto di dilettanti, con una trama confusa e personaggi in cerca di protagonismo. Il 26 maggio segna la chiusura di un capitolo fallimentare, svelando l'inevitabile calo del sipario su una città in declino.

