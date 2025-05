Avellino il Sindaco Nargi revoca tre assessori dopo il no alla sua nomina nel Consorzio A4

Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha revocato oggi tre assessori: Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta. La decisione segue un incontro ufficiale in cui la Giunta ha manifestato sfiducia nei confronti della sua nomina nel consorzio A4, portando a un significativo rimpasto all'interno dell'amministrazione comunale.

Il Sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato questa mattina i decreti di revoca per tre componenti della Giunta comunale: Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta. I provvedimenti arrivano all’indomani di una riunione ufficiale in cui è emerso un chiaro segnale di sfiducia nei... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Avellino, il Sindaco Nargi revoca tre assessori dopo il no alla sua nomina nel Consorzio A4

