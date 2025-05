Avellino dopo le revoche arrivano le dimissioni | Giunta azzerata

La crisi politica al Comune di Avellino esplode in pochi istanti, con il Sindaco Laura Nargi che revoca tre assessori: Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta. La decisione arriva dopo il loro voto contrario nella discussione per la presidenza, portando a un'azzeramento della giunta che segna un momento cruciale per l'amministrazione locale. Quali saranno le conseguenze di questo stravolgimento?

La crisi politica al Comune di Avellino deflagra in poche ore. Il Sindaco Laura Nargi ha revocato questa mattina tre assessori della sua Giunta: Monica Spiezia, Mario Spiniello e Jessica Tomasetta. Il motivo? Il loro voto contrario alla proposta del primo cittadino di assumere la presidenza...

