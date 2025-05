Autovelox mobili | dove sono piazzati questa settimana 26 maggio - 1 giugno

Dal 26 maggio al 1 giugno, la Polizia di Stato comunica i punti in cui saranno attivi gli autovelox mobili. Questo intervento ha l'obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti sulla necessità di rispettare i limiti di velocità , contribuendo così a ridurre il rischio di incidenti stradali. Scopriamo insieme le tratte interessate e l'importanza di un comportamento responsabile alla guida.

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocitĂ . Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E' importante tenere la velocitĂ sotto... 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (26 maggio - 1 giugno)

”Franca Leosini è la diva, io sono piĂą....": Roberta Petrelluzzi di Un giorno in pretura a ruota libera - La conduttrice di 🔗continua a leggere

“La fibromialgia mi ha portato alla depressione. Ho dovuto fermare il lavoro e sono sul lastrico, solo l’altro giorno ho speso 400 euro in farmacia”: la storia di Fabio Salvatore - La storia di Fabio Salvatore è un racconto di sofferenza e resilienza. Colpito dalla fibromialgia, ha visto la sua vita ridursi a una lotta quotidiana contro il dolore, la depressione e gravi difficoltĂ economiche. 🔗continua a leggere

Internazionali, domani è il giorno della finale Sinner-Alcaraz. Lo spagnolo: “Non sono così vicino a lui, siamo avversari” - Domani si disputa la finale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo ha spiegato di avere un buon rapporto fuori dal campo, ma di non essere molto vicini all’italiano, confermando comunque il rispetto reciproco tra i due avversari. 🔗continua a leggere

Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove sono questa settimana. Quanto costa (soldi e punti) non rispettare il limite di velocità - Oltre 60 chilometri orari i limiti massimi di velocità – sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389 euro, decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente ... 🔗Come scrive ilgiorno.it

Autovelox, multe e cartelle esattoriali: il Comune incassa 20 milioni di euro, solo i dispositivi della tangenziale hanno fruttato 5,2 milioni - PADOVA - L'anno scorso, grazie alle multe, il Comune ha incassato quasi 20 milioni di euro: una sanzione su 4 è stata scattata dagli autovelox a guardia delle tangenziali. 🔗Riporta ilgazzettino.it

Tutor e Autovelox fissi o mobili, ecco come scoprire dove sono - mentre gli Autovelox mobili prevedono la presenza necessaria di una pattuglia delle forze dell’ordine, ed è ovviamente più difficile prevederne la posizione. Per quanto riguarda i Tutor, ... 🔗Da msn.com