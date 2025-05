Autostrada A26 chiuso il casello di Meina per cinque giorni

Importanti aggiornamenti per gli utenti dell'autostrada A26: il casello di Meina sarà chiuso per cinque giorni, dalle 6 di lunedì 26, per lavori di manutenzione della galleria "Tiasca". Saranno interessati gli ingressi verso Gravellona Toce e le uscite per chi proviene da Genova, creando possibili disagi al traffico. È consigliato pianificare percorsi alternativi durante questo intervento.

Chiuso il casello di Meina per cinque giorni. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire lavori di manutenzione della galleria "Tiasca", sarà chiuso lo svincolo di Meina in entrata verso Gravellona Toce e in uscita per chi proviene da Genova, dalle 6 di lunedì 26 alle 14 di... 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Autostrada A26, chiuso il casello di Meina per cinque giorni

A10, camion ribaltato tra Genova Pra' e Aeroporto: autostrada riaperta dopo 8 ore - Grave l’autista del mezzo pesante. Lunghe code verso Genova, auto e moto contromano per tornare al casello precedente ... Da primocanale.it

Genova, camion si ribalta. Traffico impazzito in A10. Tratto riaperrto a una corsia solo dopo 8 ore - L’incidente è avvenuto verso la città nel tratto tra Pegli e l’Aeroporto. Uscita obbligatoria al casello di Pra’. Lunghe code, segnalate auto e moto ... Scrive msn.com

Auto contromano in A10 per uscire da tratto chiuso a Genova - (ANSA) - GENOVA, 25 MAG - Numerosi automobilisti e motociclisti rimasti bloccati nel tratto dell'A10 Genova-Savona tra Genova Pra' e Genova Aeroporto verso Genova chiuso da stamani a causa del ribalta ... Scrive msn.com