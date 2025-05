Auto travolge i tifosi alla parata del Liverpool arrestato un uomo

Un incidente sconcertante ha colpito la parata di celebrazione del Liverpool FC per la vittoria in Premier League, quando un'auto ha investito diversi tifosi. La polizia è intervenuta rapidamente e ha arrestato un uomo in relazione all'accaduto, avvenuto nel tardo pomeriggio. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze dell'incidente.

(Adnkronos) – Un'auto ha investito diversi tifosi a Liverpool, nel nord dell'Inghilterra, questa sera durante la parata per la vittoria Liverpool Fc in Premier League. A riferirne è stata la polizia, precisando di essere stata contattata poco dopo le 18.00 "in seguito alla segnalazione di una collisione tra un'auto e diversi pedoni" nel centro città.

