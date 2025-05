Auto travolge i tifosi alla parata del Liverpool arrestato un uomo

Un tragico incidente ha scosso la parata di celebrazione del Liverpool FC, quando un'auto ha travolto diversi tifosi. La polizia di Liverpool è intervenuta intorno alle 18:00, portando all'arresto di un uomo. Questo evento ha gettato un'ombra sulla gioia della vittoria in Premier League, suscitando preoccupazione tra i partecipanti all'evento.

(Adnkronos) – Un'auto ha investito diversi tifosi a Liverpool, nel nord dell'Inghilterra, questa sera durante la parata per la vittoria Liverpool Fc in Premier League.  A riferirne è stata la polizia, precisando di essere stata contattata poco dopo le 18.00 "in seguito alla segnalazione di una collisione tra un'auto e diversi pedoni" nel centro cittĂ . ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

