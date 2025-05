Auto sulla folla durante la festa dei tifosi del Liverpool | arrestato un 53enne

Un uomo di 53 anni, originario di Liverpool, è stato arrestato dopo che un'auto ha investito diverse persone durante la parata dei tifosi per la vittoria del campionato inglese da parte della squadra. L'incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti alla celebrazione, mentre la polizia sta conducendo indagini approfondite sull'accaduto.

È un britannico bianco di 53 anni, originario dell'area di Liverpool, l'uomo arrestato dalla polizia in seguito all'investimento da parte di un veicolo di diverse persone che assistevano tra la folla alla parata del Liverpool per la vittoria del campionato inglese di calcio. Lo ha dichiarato la Merseyside Police, chiedendo "di non fare speculazioni sulle circostanze che hanno circondato l'incidente di stasera". "Le scene a Liverpool sono sconvolgenti, i miei pensieri vanno a tutti i feriti o coinvolti" ha dichiarato il premier britannico Keir Starmer, commentando l'incidente stradale con il ferimento di diversi pedoni... 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Auto sulla folla durante la festa dei tifosi del Liverpool: arrestato un 53enne

