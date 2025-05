Auto sfregiate con coltelli da cucina e minacce ai passanti | uomo arrestato dai carabinieri

Nella notte tra domenica e lunedì, i carabinieri della stazione di Lugo hanno arrestato un ragazzo di 23 anni, accusato di danneggiamento aggravato e minaccia ai passanti. L'uomo, armato di coltelli da cucina, ha sfregiato diverse auto e creato panico tra i cittadini, che hanno prontamente allertato le forze dell’ordine. Le accuse a suo carico comprendono anche il porto di armi e oggetti pericolosi.

Danneggiamento aggravato, porto di armi e oggetti pericolosi per offendere e minaccia aggravata. Con queste accuse i carabinieri della stazione di Lugo hanno arrestato un ragazzo di 23 anni nella notte tra domenica e lunedì. Verso l'una di notte alcuni cittadini hanno segnalato al 112 la presenza...

