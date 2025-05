Auto rubate e vandalizzate a Napoli durante i festeggiamenti per lo Scudetto

Durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, le strade della città si sono riempite di entusiasmo, ma anche di atti vandalici. Auto rubate e trasformate in "carri da festa" hanno dominato la scena, sollevando interrogativi sulla linea sottile tra gioia collettiva e illegalità. In questo articolo esploriamo le conseguenze di un evento tanto atteso che ha rivelato un lato oscuro della celebrativa euforia.

Era fine aprile 2023 e lo scudetto del Napoli era ormai a un passo. La frase, diventata virale, rivelava una preoccupazione comune: le auto di colore chiaro erano considerate più a rischio. E così è stato anche con la conquista del quarto Tricolore. Non si parla di furti ordinari, ma di veri e propri "furti da festeggiamento": vecchie auto rubate e trasformate in carri da parata, utilizzate per sfilare in città durante i caroselli...

Le auto rubate e segate per la festa scudetto del Napoli: per ora si contano 38 casi - Nei video dei festeggiamento per lo scudetto del Napoli si vedono numerose automobili segate e decorate: molte di queste sono state rubate nei giorni precedenti ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Napoli, auto rubata per festeggiare lo scudetto. Geolier ricompra la vettura alla donna - Nella notte di festeggiamenti per il quarto scudetto diverse auto sono state rubate per essere verniciate e usate nei cortei. Ecco il gesto del cantante campano ... 🔗Riporta ilgiornale.it

A Napoli auto rubate 'trasformate' per caroselli festa scudetto - "A San Giovanni a Teduccio, nella notte precedente alla festa scudetto del Napoli, hanno rubato decine di auto, tra cui quella di mia madre, le hanno tagliate a metá, verniciate e fatte circolare per ... 🔗Riporta ansa.it