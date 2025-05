Auto pirata in via Adua L’incidente e poi la fuga Investito un quarantenne

Un grave incidente si è verificato sabato sera in via Adua, dove un quarantenne è stato investito da un'auto pirata. Il conducente, dopo aver colpito l'uomo, ha omesso di fermarsi per prestare soccorso e avvisare le autorità. Le indagini sono attualmente in corso da parte della polizia locale di Reggio, mentre la vittima è stata trasportata in codice rosso all'arcispedale per le cure necessarie.

Dopo aver investito un uomo, il conducente di un’auto non si è fermato per prestare soccorso e allertare le autorità. Sono in corso le indagini, a cura della polizia locale di Reggio, sull’ incidente verificatosi sabato sera in via Adua. Vittima un quarantenne, portato in codice rosso all’arcispedale Santa Maria Nuova. Il fatto è avvenuto poco dopo le 23, non lontano dal festival Elrow che in quel momento era in corso all’Iren Green Park della Rcf Arena. Non è escluso che la vittima dell’incidente fosse proprio uno dei partecipanti all’evento. Dopo lo scontro con un’auto che transitava lungo la via, l’uomo ha riportato ferite gravi, valutate dagli operatori sanitari del 118 come codice 3 e portato all’arcispedale Santa Maria Nuova... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Auto pirata in via Adua. L’incidente e poi la fuga. Investito un quarantenne

Cosa riportano altre fonti

Auto pirata in via Adua, ferito un 40enne: è grave - L’uomo forse un partecipante al festival Elrow. Sul posto il 118 e la polizia locale, al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza ... Segnala msn.com

Quarantenne travolto da un'auto pirata a Reggio Emilia - Un uomo di 40 anni è stato travolto nella serata di sabato in via Adua, a Reggio Emilia, da un'auto pirata. L'allarme è stato lanciato intorno alle 23, sul posto sono subito intervenuti gli agenti del ... Da rainews.it

Travolto da un'auto pirata a Reggio Emilia, è grave - Un uomo di 40 anni è stato travolto nella serata di ieri in via Adua, a Reggio Emilia, da un'auto pirata. L'allarme è stato lanciato intorno alle 23, sul posto sono subito intervenuti gli agenti della ... Come scrive msn.com

Nereo, il clochard di Corso Italia ucciso da un'auto pirata: "Facciamo adottare il suo cane Lilla"