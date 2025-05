Auto Moto Storiche | successo per la 17ª edizione nel centro storico

La 17ª edizione di "Auto Moto Storiche in Centro Storico" ha regalato un grande successo, richiamando un’affluenza straordinaria di appassionati. Sotto il sole splendente di una domenica primaverile, il centro storico si è trasformato in un palcoscenico per ammirare auto e moto d'epoca, consolidando questo evento come un appuntamento imperdibile per gli amanti delle due e quattro ruote.

Una grande affluenza per ammirare le auto e moto storiche. Il fascino per le due e quattro ruote in centro, continua a confermarsi come un appuntamento consolidato e di successo. Una domenica soleggiata ha fatto da ideale cornice alla diciassettesima edizione di 'Auto Moto Storiche in Centro Storico', tenutasi nel pomeriggio ieri. Una delle rassegne più riuscite organizzate dal club Officina Ferrarese del motorismo storico, in piazza molti gli appassionati del genere, cittadini e turisti incuriositi ed affascinati dal fascino delle auto storiche e non solo. Infatti, sono state oltre centocinquanta, assieme alle moto, le quali come da tradizione dalle 15 di ieri pomeriggio erano esposte nelle vie e nelle piazze del centro città, anche lungo corso Martiri della Libertà e di fronte al Duomo...

