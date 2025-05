Ausl e Lilt | ’Tutta vita niente fumo’

Dal 27 maggio al 31 maggio, l’Ausl Irccs di Reggio Emilia, in collaborazione con la LILT, presenta la settimana di iniziative "Tutta vita niente fumo". Questo evento, voluto dal gruppo aziendale "Ospedale e Territorio senza fumo", coinvolgerà medici, infermieri e operatori sanitari per sensibilizzare la comunità sull'importanza di una vita senza tabacco, culminando nel giorno della Giornata Mondiale senza Tabacco.

Ritorna la settimana di iniziative organizzata dal gruppo aziendale 'Ospedale e Territorio senza fumo' dell'Ausl Irccs di Reggio Emilia, dal titolo 'Tutta vita niente fumo'. Da oggi a sabato 31 maggio, giorno in cui si celebra la ' Giornata Mondiale senza Tabacco ', medici, infermieri, operatori sanitari, volontari ed esperti di 'Luoghi di Prevenzione' saranno coinvolti in tanti eventi per sensibilizzare sulla lotta al tabagismo. Nella provincia di Reggio sono almeno 30mila i pazienti affetti da bronchite cronica e l'80% di questi sono persone esposte al fumo da sigaretta. "A questo – spiega il direttore della Pneumologia del Santa Maria Nuova Nicola Facciolongo – occorre aggiungere che registriamo 350 nuovi pazienti all'anno colpiti da neoplasie polmonari, di cui oltre il 90% fumatori, e 100 nuovi casi all'anno di neoplasia bocca, lingua e laringo-faringe da esposizione a fumo di sigaretta...

