Aula dedicata alla prof | Gentile e appassionata

...targa commemorativa in onore della professoressa Chiara Rivaroli, una figura amata e rispettata per la sua dedizione e passione per l'insegnamento. Questa aula, ora dedicata a lei, rappresenta non solo un luogo di apprendimento, ma anche un tributo a un'educatrice che ha lasciato un segno indelebile nei cuori e nelle menti dei suoi studenti. La cerimonia è stata un momento di emozione e ricordo condiviso.

Un’aula di scuola alla memoria della professoressa Chiara Rivaroli, scomparsa prematuramente l’anno scorso all’età di 50 anni, insegnante di matematica da un decennio all’ Archimede. Sabato scorso, nell’ Iss (Istituto superiore scolastico) Archimede di San Giovanni in Persiceto, è stata scoperta una targa, con un disegno di rimando alla scuola architettonica Bauhaus, nell’aula numero 2.13 che è stata dedicata all’insegnate somparsa. Questo spazio chiamato ‘work station’, contiene attrezzatura all’avanguardia per realizzare attività di laboratorio e progettazione per l’ambiente e per il territorio nell’ambito del corso di studi Cat (Costruzione ambiente territorio)... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aula dedicata alla prof: "Gentile e appassionata"

